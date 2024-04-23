الارصاد .. تحذر ارتفاع درجات الحرارة ونصائح الوقاية من اشاعة الشمس

اعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن عدد من التحذيرات بشأن ارتفاع درجات الحرارة الشمس ، التي من المتوقع أن تؤثر على جميع أنحاء الجمهورية ابتداءً من اليوم ، وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة في عدد من المحافظات ، وأكدت الهيئة على احتمالية تعرض بعض الأشخاص لضربات الشمس في ظل هذه الأجواء الحارة

تستعرض الوفد فى السطور التالية عدد من النصائح التي يجب على المواطنين اتباعها للوقاية من آثار أشعة الشمس المباشرة خلال الـ 72 ساعة القادمة.

أعراض ضربة الشمس

تعرضت وزارة الصحة والسكان لتوجيه نصائحها للمواطنين عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بشأن أعراض ضربة الشمس وأهمية التعامل السريع معها لتجنب تفاقم الحالة.

وتشمل هذه الأعراض:

1. ارتفاع درجة حرارة الجسم.

2. احمرار الوجه.

3. جفاف الجلد.

4. التهاب العين.

5. الإجهاد العام في الجسم.

6. الصداع والتشنجات العضلية.

7. الدوار والقيء.

8. الهذيان وفقدان الوعي.

9. زيادة سرعة النبض.

10. التنفس غير الطبيعي.

نصائح الوقاية من ضربات الشمس

في حالة ظهور هذه الأعراض لدى الشخص، يجب أن يتخذ بعض الإسعافات الأولية لتخفيض حرارة الجسم. وقدمت وزارة الصحة بعض النصائح التالية:

1. الاستراحة في مكان مظلل وجيد التهوية.

2. تشغيل المروحة أو تشغيل نظام التكييف في الغرفة.

3. تناول السوائل الطبيعية وشرب الماء لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة.

4. مراقبة حالة الأطفال وكبار السن، حيث يكونون أكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس.

5. تجنب الخروج من المنزل خلال فترات الظهيرة من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا.

تحذير: من البقاء لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة.

6. ارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة والمصنوعة من الأقمشة القطنية للحماية من أشعة الشمس.

7. استخدام واقي الشمس ذو العامل الحماية العالي (SPF) على الجلد المكشوف.

8. ارتداء القبعة والنظارات الشمسية لحماية الوجه والعينين من أشعة الشمس.

9. تجنب ممارسة النشاطات البدنية الشاقة في فترات الحرارة الشديدة.

10. البقاء على اطلاع على التحذيرات والتنبيهات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية والسلطات المحلية.

يجب أن يأخذ الأشخاص هذه التحذيرات على محمل الجد واتباع الإجراءات الوقائية المناسبة للحماية من ضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة الشديدة. وفي حالة ظهور أعراض ضربة الشمس الشديدة، يجب الحصول على المساعدة الطبية على الفور والتوجه إلى أقرب مركز صحي أو الاتصال بالطوارئ.

إن الوعي بتأثيرات الطقس الحار واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الأفراد والوقاية من المشاكل الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.