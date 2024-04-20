وكيل تعليم دمياط يتفقد امتحانات صفوف النقل بمدارس الزرقا

تابع محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بدمياط، بدء أعمال امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي ٢٠٢٤ للمواد التي لا تضاف الي المجموع وذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط

وتفقد مدارس إدارة الزرقا التعليمية بحضور احمد طعيمة مدير عام الإدارة ومجاهد الجزار وكيل الإدارة.

وحرص وكيل الوزارة، على متابعة مدرسة الشهيد ياسر شتيه الثانوية بنين والمستشار ابراهيم عيسي الثانوية وكفر تقي تعليم أساسي والشهيد أحمد عبدالرحيم عيسى تعليم أساسي والدكتور رفعت المحجوب الثانوية الصناعية تأسيس عسكري والزرقا الاعدادية المشتركة وعلي الفلال الإبتدائية والزرقا الابتدائية المشتركة والزرقا الاعدادية الحديثة

وأدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان التربية دينية و طلاب الصف الخامس الابتدائي اختبار المهارات المهنية والصف الأول الإعدادي التربية الدينية والصف الاول الثانوي التربية الدينية والتربية المهنية.

واطمأن غريب إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحانات وإلى تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان وسير الامتحان بصورة طيبة ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحانات

كما تابع كنترول المدارس وشدد بعدم السماح بدخول غير العاملين إلى كنترول المدرسة ووجه بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية