ممنوع التصوير والفساتين البيضاء.. شروط دعوة خطوبة حبيبة النجار تثير جدل السوشيال ميديا

حالة من الجدل والأثارة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشر البلوجر حبيبة النجار دعوة لحفل خطوبتها على الشاب أحمد غريب، وذلك خلال منشور عبر حسابها على فيسبوك، ولكن الأمر الذي تسبب في دهشة المتابعين هي شروط هذه الدعوة على الحاضرين لحفل الخطوبة.

حبيبة النجار

حبيبة النجار تثير الجدل بسبب دعوة خطوبتها

نشرت البلوجر المصرية حبيبة النجار، الشهيرة بـ "لبليبو" عبر حسابها الرسمي على منصة فيسبوك، دعوة لحفل خطوبتها من البلوجر أحمد غريب، ولكنها أثارت الجدل بين المتابعين بسبب زيادة الشروط المكثفة التي وضعتها حبيبة داخل منشور الدعوة للحاضرين.

ومازحت حبيبة جمهورها حيث قالت :" دي مش دعوة دي اختبارات مدرسة لغات"، وفقًا لما أشارت إليه خلال المنشور من شروط عديدة لابد من التزام حاضرين حفل الخطوبة بها، والتي كان أبرزهم رغبة حبيبة في منع أي سيدة أو فتاة من ارتداء فساتين بألوان درجات اللون الأبيض.

حبيبة النجار

تفاصيل دعوة خطوبة البلوجر حبيبة النجار

نشرت حبيبة النجار مجموعة من الصور لتدعو الجماهير لحفل الخطوبة، إلا أنها كانت مضحكة ومثيرة للدهشة حيث كتبت :" بيان صادر من العروسة، معازيمي الكرام..تحية طيبة وبعد، متاح كل الالوان ماعدا، أبيض، أوف وايت، والبيج اللي عامل فيها أبيض وأسود، عايزة ألوان ملعلعة وترتر، والرجالة في أمان متقلقوش البسوا أبيض وأسود عادي..اللهم بلغت.

حبيبة النجار

وأضافت :" خلف الدهشوري فكرة، والفكرة لا تموت.. الوان فساتين البنات، مُشاركة بصورة الفنان محمد هنيدي ببدلته الصفراء الشهيرة في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، مشيرة إلى أن الرجال في أمان ويمكنهم ارتداء اللون الأبيض والأسود.

وتابعت حبيبة :" المعازيم بالعدد والأسماء ومعاهم كود معين هيدخلوا بيه معروفين على باب القاعة".

وانهت المنشور :" ممنوع وجود اي photographer فالفرح، بجانب team التصوير المعروف الـphotographers المدعويين ممنوع وجود الكاميرا معاهم في تيم تصوير مخصوص مسؤول عن التصوير، هتعرف الفرح من ألوانه، هكذا وصفت البلوجر حبيبة النجار رغبتها في إظهار الحفل بشكل جذاب، وقالت: هتحس الفرح من نظارته والأمن على الشعرة، وختمت حبيبة منشور دعوتها لحفل خطوبتها من البلوجر أحمد غريب: يشهد التاريخ أن مفيش خطوبة على مر العصور جرأت وشرست العرايس بعدها قدي.

تعليقات المتابعين على خطوبة البلوجر حبيبة النجار

علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منشور البلوجر حبيبة النجار، وأيدوا فكرة الدعوة حيث جاءت التعليقات كالأتي، " على فكره ده الصح التنظيم حلو والحدود حلوة"، " انا قريت كلام بصوتك بس هيبقي فرح جامد جمودة زيك"، "فرحت العمر وانتي حره ف اي ترتيب يناسبك وتفرحي ب الطريقه اللي تخصك وتكون مخليكي مبسوطه ب يومك وحقك طبعا"، "ما هي عندها حق مينفعش لا ابيض ولا اوف وايت ولا بيج الي مستهبل الي عامل فيها ابيض لان العروسه بس الي بتلبس الالوان دي".