سبورتنج يحصد ٤ ذهبيات وفضيتان بكأس مصر للسباحة

انطلقت بطولة كأس مصر للسباحة بنادي سموحة للمراحل من ١٥ سنة وحتى العمومي وذلك خلال الفترة من ١٩ إبريل وحتى ٢٥ إبريل وقدحصل شباب سبورتنج خلال اليوم الأول على ٤ ميداليات ذهب وميداليتين فضة وهم السباحين كريم مجدي إسماعيل المركز الأول سباق ٢٠٠ متر متنوع ومرحلة العمومي وأحمد محمد التطاوي المركز الأول سباق ٥٠ متر فراشة - مرحلة ١٩ سنة ناشئين - محمد وليد المركز الأول سباق ٥٠ متر فراشة - مرحلة ١٨ سنة ناشئين

كما حصلت ملك محمد ناجي على المركز الثاني سباق ٢٠٠ متر صدر - مرحلة ١٧ سنة ناشئات ومايا أحمد راغب المركز الثاني سباق ٥٠ متر حرة - مرحلة ١٧ سنة ناشئات