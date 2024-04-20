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السبت 20 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصطفى محمد على رأس تشكيل نانت أمام رين بالدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت بقيادة المدرب أنطوان كومباريه، عن التشكيل الرسمي لمواجهة رين، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024.

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ومن المقرر انطلاق مواجهة نانت أمام رين في تمام الخامسة من مساء اليوم، في المباراة التي يقود خلالها الدولي المصري مصطفي محمد تشكيل نانت، والتي تُلعب على ملعب "لا البوجوار".

تشكيل نانت أمام رين

تشكيل نانت أمام رين

الجدير بالذكر أن نانت يحتل المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي لهذا الموسم برصيد 31 نقطة، بينما يأتي رين في المركز الـ 10 بـ 39 نقطة.

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