الأهلي ومازيمبي.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي ومازيمبي، المقامة حاليا على ملعب تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت أول 30 دقيقة هجمات خطيرة لفريق مازيمبي أصحاب الأرض في المباراة، حيث شهدت الدقيقة السادسة تسديدة على الطائر من لاعب مازيمبي لكن بعيدة عن مرمي شوبير.

وفي الدقيقة الـ12 نفذ فريق مازيمبي هجمة خطيرة وعرضية داخل منطقة الجزاء مرت من أمام مرمى مصطفى شوبير وتضيغع فرصة هدف على مازيمبي.

كما شهدت الدقيقة18 فرصة هدف لأصحاب الأرض من عرضية من الجانب الأيمن لمازيمبي تصطدم في رأس كوكا وتصل عند لاعب مازيمبي داخل منطقة الجزاء سددها وتصدى لها مصطفى شوبير ثم إرتدت منه في جسد لاعب مازيمبي وخرجت إلى خارج الملعب.

وأضاع الأهلي فرصة خطيرة في الدقيقة 20 بعدما أستلم رضا سليم تمريرة من عبد القادر خلف دفاعات مازيمبي لكنه لم يحسن استغلالها وأهدرها بعد أن سددها قوية فوق مرمى مازيمبي.

وشهدت باقي الدقائق كرات طويلة متبادلة بين الفريقين في وسط الملعب دون خطورة حقيقة علي المرمي.

وأضاع لاعبو مازيمبي فرصة هدف محقق في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول بعد عرضية خطيرة من الجبهة اليسري أضاعها لاعبو الفريق الكونغولي بغرابة.