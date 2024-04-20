دوالا الكاميروني يتأهل لدور الثمانية بطولة إفريقيا على حساب العدالة الكيني

تأهل فريق دوالا الكاميروني لدور الـ 8 في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال»، المقامة بالأهلي حتى يوم 24 أبريل الجاري، وذلك بعد الفوز الذي حققه على حساب فريق العدالة الكيني بنتيجة 3 – صفر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات دور الـ 16.

إقرأ ايضًا..



أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، بمقر النادي بالجزيرة وشهدت تفوقا كبيرا لفريق دوالا.

وحسم دوالا الكاميروني الأشواط الثلاثة لصالحه بنتائج 25 – 16 و 25 – 16 و 25 – 13.