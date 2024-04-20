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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوالا الكاميروني يتأهل لدور الثمانية بطولة إفريقيا على حساب العدالة الكيني

دوالا الكاميروني
دوالا الكاميروني

تأهل فريق دوالا الكاميروني لدور الـ 8 في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال»، المقامة بالأهلي حتى يوم 24 أبريل الجاري، وذلك بعد الفوز الذي حققه على حساب فريق العدالة الكيني بنتيجة 3 – صفر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات دور الـ 16. 

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أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، بمقر النادي بالجزيرة وشهدت تفوقا كبيرا لفريق دوالا.
وحسم دوالا الكاميروني الأشواط الثلاثة لصالحه بنتائج 25 – 16 و 25 – 16 و 25 – 13.

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