الأهلي ومازيمبي.. 30 دقيقة سلبية وهجمات خطيرة لأصحاب الأرض

حسم التعادل السلبي أول 30 دقيقىة من مباراة الأهلي ومازيمبي، المقامة حاليا على ملعب تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت أول 30 دقيقة هجمات خطيرة لفريق مازيمبي أصحاب الأرض في المباراة، حيث شهدت الدقيقة السادسة تسديدة على الطائر من لاعب مازيمبي لكن بعيدة عن مرمي شوبير.

وفي الدقيقة الـ12 نفذ فريق مازيمبي هجمة خطيرة وعرضية داخل منطقة الجزاء مرت من أمام مرمى مصطفى شوبير وتضيغع فرصة هدف على مازيمبي.

كما شهدت الدقيقة18 فرصة هدف لأصحاب الأرض من عرضية من الجانب الأيمن لمازيمبي تصطدم في رأس كوكا وتصل عند لاعب مازيمبي داخل منطقة الجزاء سددها وتصدى لها مصطفى شوبير ثم إرتدت منه في جسد لاعب مازيمبي وخرجت إلى خارج الملعب.

وأضاع الأهلي فرصة خطيرة في الدقيقة 20 بعدما أستلم رضا سليم تمريرة من عبد القادر خلف دفاعات مازيمبي لكنه لم يحسن استغلالها وأهدرها بعد أن سددها قوية فوق مرمى مازيمبي.

وشهدت باقي الدقائق كرات طويلة متبادلة بين الفريقين في وسط الملعب دون خطورة حقيقة علي المرمي.



ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتأهل الأهلى للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا فى ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.