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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

للدعاء قبل مواجهة الأهلي.. بعثة مازيمبي تؤدي الصلوات بالكنيسة

لاعبو مازيمبي
لاعبو مازيمبي

تواجد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي  في أحد الكنائس  للدعاء قبل مواجهة الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وحرص رئيس النادي وأعضاء الجهاز الفني على التواجد رفقة اللاعبين من أجل أدي الصلاة والدعاء قبل لقاء الأهلي .

لاعبو مازيمبي
 بعثة مازيمبي تؤدي الصلوات بالكنيسة

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي 

يتقابل فريق الأهلي بنظيره مازيمبي الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت بالعاصمة الكونغولية كينشاسا وتقام المباراة على ملعب تي بي مازيمبي بذهاب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وتأهل الأهلى للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا فى ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

 

 

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