مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت بأسواق الصاغة المصرية

سعر الذهب اليوم السبت.. واصلت أسعار المشغولات الذهبية خلال تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية، استقرارها، وسجل اليوم السبت بمحال الصاغة المصرية عيار 21 نحو 3260 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية لمختلف المجالات الاقتصادية لاسعار السلع والمعادن، لاسيما أسعار الذهب التي تشغل الرأي العام المصري بصورة لحظية، وجاء سعره اليوم على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم السبت في محال الصاغة

سجل اليوم السبت بمحال الصاغة عيار 24 نحو 3726 جنيها.

بينما سجل اليوم السبت بمحال الصاغة المصرية عيار 21 نحو 3260 جنيها.

كما سجل عيار 18 بمحال الصاغة المصرية اليوم السبت نحو 2794 جنيها.

واستقر عيار 14 اليوم السبت في اسواق الصاغة المصرية وسجل نحو 2173 جنيها.

كما حقق الجنيه الذهب اليوم السبت في الاسواق نحو 26080 جنيها.

صعود الذهب العالمي

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي لتسجل ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي ليغلق سعر الذهب بالقرب من أعلى مستوياته تاريخية سجلها في الأسبوع السابق، يأتي هذا في ظل استمرار الطلب المتزايد على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل عدم اليقين الجيوسياسي الحالي.

سجل سعر أونصة الذهب ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2% ليسجل أعلى مستوى عند 2417 دولار للأونصة ويغلق عند المستوى 2392 دولار للأونصة، بينما كان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2344 دولار للأونصة.

وبحسب تحليل جولد بيليون، أنه خلال آخر 9 أسابيع من التداول لم ينخفض الذهب سوى لأسبوع واحد فقد، الأمر الذي يعكس قوة الطلب على المعدن النفيس والذي دفعه لتسجيل ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 16% وارتفاع خلال شهر ابريل وحده بنسبة 7.1%.

وخلال الأسبوع الماضي سيطر التذبذب على حركة أسعار الذهب مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة عن معظم فترات الأسبوع، وفي الوقت نفسه سيطر الحذر على المتداولين بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.

خلال بداية الأسبوع الماضي هاجمت إيران الكيان الصهيوني بعدد كبير من المسيرات والصواريخ، ولكن تأثير هذه الهجمات جاء محدود بشكل كبير بالإضافة إلى اعلان إيران أن ردها على التجاوزات الإسرائيلية قد انتهى.

واستمر عدم اليقين طوال فترات الأسبوع بشأن الرد الإسرائيلي على هذه الهجمات في ظل محاولات للتهدئة من قبل الدول الغربية، ولكن بداية يوم الجمعة الماضية شهد هجمات من إسرائيل على مواقع إيرانية وجاء تأثيرها محدود أيضاً، لتشير التصريحات الإيرانية بعدها أن لن تنوي الرد مجدداً على هذه الهجمات.