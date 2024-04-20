فريدة الشوباشي: أمريكا سبب خراب العالم (فيديو)

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الولايات المتحدة الأمريكية سبب خراب العالم كله، حيث إن هذه الدولة ما زالت تصرّح حتى الأمس بأنها مسئولة عن أمن إسرائيل.

وواصلت “الشوباشي” خلال تصريحاتها عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم السبت، ، أن "أمريكا بتخرب كل حاجة حطت إيديها فيها".

وأشارت إلى أن الحرب تقوم على عنصر المفاجأة والعدوان، ولكن ما نراه ليس به مفاجأة أو عدوان سواء من إسرائيل أو إيران، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذَّر أكثر من مرة من أن أي حروب في المنطقة ستلحق ضررًا بالجميع.

وأوضحت الشوباشي أن الموقف المصري معروف تجاه التصعيد الإيراني الإسرائيلي المتبادل، حرصًا على عدم التأثير على غزة، فضلًا عن سلامة المنطقة.

محلل: أمريكا ترعى إسرائيل كاهتمام الأم بابنها والفيتو يؤكد سياستها الجائرة تجاه فلسطين





وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق برديسي، الخبير في العلاقات الدولية، إن الفيتو الأمريكي في اجتماع مجلس الأمن أمس الخميس ضد منح فلسطين صفة العضوية الدائمة يؤكد سياسة واشنطن غير العادلة واهتمامها بإسرائيل مثل اهتمام الأم بابنها.

كما أكد خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن مصر تقدم ما يقرب من 80% من المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة، وتقوم بذلك من منطلق إحساسها بالمسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني.

شار خبير العلاقات الدولية إلى أن مصر لم تتوقف يوما عن جهودها لمساعدة أشقائها الفلسطينيين، ليس فقط في الأزمة الحالية وإنما أيضا طوال السنوات الماضية.