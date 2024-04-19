في أمريكا وإيطاليا.. شباب العالم ينتفضون من أجل فلسطين (فيديو)

معاناة أهل غزة واستمرار الآلة الحربية الإسرائيلية المجرمة ضدهم منذ السابع من أكتوبر الماضي والمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 أدت إلى إيقاظ ضمائر الشعوب ومن ضمنهم شباب العالم زهرة المستقبل التي يحمل على عاتقهم الإنصاف وتحقيق العدل المنشود للمظلومين والمضطهدين.

ولنصرة القضية الفلسطينية ورمزها في جامعة جنوب كاليفورنيا تجمع مئات الطلبة خلال وقفة احتجاجية أمس الخميس في حرم جامعة جنوب كاليفورنيا، دعماً للطالبة المتفوقة أسنا تبسم وفق تلفزيون "كي أي بي سي" في لوس أنجلوس.

فقد ألغى عميد الجامعة أندرو غوزمان خطاب التخرج، الذي كانت ستلقيه تبسم التي أعربت عن دعمها للفلسطينيين، وبررت الجامعة قرارها بأنه اتخذ تحسبا للمخاطر الأمنية، التي قد يتعرض لها الحدث الذي يستقطب 65 ألف شخص إلى الحرم الجامعي.

وتخرجت أسنا تبسم في تخصص في الهندسة الطبية الحيوية وتخصص فرعي في مقاومة الإبادة الجماعية، وقالت إن جامعتها تخلت عنها بعد أن تعرضت للكراهية والعنصرية من جانب الأصوات المعادية للمسلمين والفلسطينيين.

جامعة كولومبيا

فيما ألقت شرطة نيويورك القبض على العديد من المتظاهرين في جامعة كولومبيا الذين أقاموا مخيماً مؤيداً للفلسطينيين.

وكان المتظاهرون الذين اعتقلوا، يوم الخميس، يطالبون الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات التي قالوا إنها تستفيد من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقال العديد من الطلاب المشاركين في الاحتجاج إنهم تم فصلهم أيضًا من جامعة كولومبيا وكلية بارنارد. ومن بينهم إسراء حرسي، ابنة النائبة الأمريكية إلهان عمر.

وكانت عضوة الكونغرس قد استجوبت رئيس جامعة كولومبيا في جلسة استماع، يوم الأربعاء، لمعرفة أسباب استهداف الجامعة من قبل المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.

ولم تحدد الشرطة على الفور هوية الأشخاص الذين تم احتجازهم. وقال عمدة المدينة إريك آدامز إنه تم اعتقال أكثر من 108 أشخاص.

إيطاليا

وانضم المئات من الناشطين البيئيين الشباب إلى احتجاج من أجل المناخ في روما يوم الجمعة.

وهذه التجمعات التي أصبحت معروفة في جميع أنحاء العالم باسم "أيام الجمعة من أجل المستقبل، كانت قد بدأت بها الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، حيث تستمر في حشد الطلاب والشباب.

ودعا المتظاهرون زعماء العالم والوزراء الذين يحضرون اجتماع مجموعة السبع في كابري إلى الدفع باتجاه اقتصاد أكثر صديق للبيئة.

وسار بعض المتظاهرين حاملين الأعلام الفلسطينية، ودعوا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.