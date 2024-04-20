فشل المفوضات مع الشيمي ورسلان لإنقاذ 40 أسرة مهددة بالجفاف في حدائق القبة

مرفق مياه القاهرة علي خطى أثيوبيا..

ما يحدث داخل مرفق مياه القاهرة، وتحديدا فرع حدائق القبة أمرا غريبا بل وعجيب، ولا يختلف عما تفعله أثيوبيا تجاه مصر، من تعطيش ومحاولات منع وصول مياه النيل إلي الأراضي المصرية.



فمرفق المياه لا يبالى بأي شيء سوى بتطبيق اللوائح أو القوانين التي لا تعرف الرحمة ولا أي أنواع الشفقة ولا يتم التطبيق إلا علي عقارات بعينها دون الأخرى.

قطع المياه عن سكان العقار رقم 3 بشارع الشيخ الملواني بحدائق القبة



حيث فوجئ سكان العقار رقم 3 بشارع الشيخ الملواني بحدائق القبة بقطع المياه ورفع العداد منذ صباح الخميس الماضي، وحتي كتابة هذ السطور، ولمجرد أن هناك مديونية لشهرين متأخرين، لم يراع المرفق كبار السن والمرضى والأطفال والطلاب ، ولا أي شخص، لأنه لا حياة دون مياه.

حاولنا مرارا وتكرارا التواصل مع المسؤولين وحتى رئيس الشركة القابضة ممدوح رسلان ورئيس مجلس إدارة مرفق مياه القاهرة محمد الشيمي، املأ في التواصل إلي حلول ومهلة لتسديد جزء من المتأخرات، ولم يرد أحدا والجمعة إجازة وليذهب المواطنون إلي الجحيم.

إنقاذ 40 أسرة مهددة بالجفاف

فإذا كان هذا حال المسؤولين عن المياه، فكيف سيكون حال الموظفين الادني، وكيف للإنسان أن يعيش ثلاثة أيام دون مياه ولا كهرباء في ظل تخفيف الأحمال الذي لا مبرارا له ..

نطالب المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان بالتدخل الفوري لإنقاذ 40 أسرة مهددة بالجفاف بعد حالة التوهان التي تضرب مرفق القاهرة والشركة القابضة .

شاهد الفديو…