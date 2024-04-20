لاعب إسبوار الكونغولي: نحتاج معجزة للفوز على الأهلي

أكد ديديه كيتوكو، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي إسبوار الكونغولي ان فريقه مقبل على مواجهة صعبة للغاية أمام الأهلي في دور الستة عشر بالبطولة، التي تقام على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

وأوضح أن الأهلي فريق كبير ولديه تاريخ عريق ويملك لاعبين أصحاب خبرات، وأن فريقه يحتاج لمعجزة للفوز عليه في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم.

وأشار كيتوكو إلى أنه سيبذل قصارى جهده رفقة زملائه للظهور بشكل طيب أمام فريق كبير بحجم الأهلي.

واختتم اللاعب حديثه بتوجيه الشكر للاتحاد الإفريقي والنادي الأهلي على التنظيم المميز للبطولة، وتوفير المناخ الجيد لكل الفرق المشاركة لتقديم أفضل ما لديها على المستوى الفني.