تحرير 167 محضر تمويني في حملات بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، بالتنسيق مع إدارات التموين ،شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية والمحال التجارية ،تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لرؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة .

بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية ، والأسواق والمحال التجارية ، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

حيث نفذت الوحدات المحلية لمراكز ، (مطاي - سمالوط - ديرمواس) شمال وجنوب المنيا ، حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 79 محضراً تموينياً، منها ، 40 محضرا علي الأسواق بمركز ومدينة مطاي ، جاءت ما بين، ( غير مطابق للمواصفات - بيع بأزيد من السعر المقرر - انتهاء صلاحية - نقص وزن - شهادة صحية- ذبح خارج المجازر )، و إعدام 120 كيلو أغذية متنوعة متغيرة الخواص الظاهرية، كما تم ضبط محطة بترولية بدون ترخيص.

وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، تم تحرير 30 محضرا تموينيا المخابز البلدية المخالفة ، حيث تنوعت المحاضر ما بين ، (نقص وزن -عدم إعطاء بون صرف - عدم نظافة أدوات العجن - لوحات) ، كما تم تحرير 9 محاضر تموينية بمركز ومدينة ديرمواس ، ( عدم حمل شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعار) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي سياق متصل ، تمكنت مديرية التموين بالمنيا، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، من ضبط 87 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية ، والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية ، أسفرت عن ضبط 87 مخالفة تموينية منها ، 55 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت ما بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات-عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان -أخري متنوعة) ، و25 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ، (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بسعر ازيد من المقرر - بيع منتجات مجهولة المصدر- شهادة صحية ) ، و٧ مخالفات فى مجال متابعة المواد البترولية ، جاءت ما بين ( بدون ترخيص - بوتاجاز) .