كيف برر البيت الأبيض تصريح بايدن بشأن "من التهموا عمه"؟

علق البيت الأبيض على تصريحات الرئيس جو بايدن التي أثار بها الجدل قبل أيام، عندما رجح احتمال أن يكون عمه الذي شارك في الحرب العالمية الثانية قد وقع ضحية لآكلي لحوم البشر، بعد إسقاط طائرته فوق غينيا الجديدة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، إن أمبروز فينيجان عم بايدن، الذي يشار إليه باسم "العم بوسي"، توفي في الحرب العالمية الثانية عندما تحطمت طائرته في المحيط الهادئ، لكنها أكدت أنه لم يؤكل من قبل آكلي لحوم البشر.

وأدلى بايدن بهذا التعليق بعد زيارة نصب تذكاري للجنود المفقودين بمدينة طفولته سكرانتون بولاية بنسلفانيا، ووضع يده على الاسم المحفور لفينيجان، الذي لم يتسن العثور على جثته.

وأضافت بيير: "مر الرئيس بلحظة عاطفية، وسلط الضوء على قصة عمه عندما دعا إلى احترام التزامنا المقدس بتجهيز أولئك الذين نرسلهم إلى الحرب، والاعتناء بهم وبعائلاتهم عندما يعودون إلى المنزل".

وخلال سؤال بيير عن تصريحات بايدن، قال الصحفي بيتر دوسي من قناة "فوكس نيوز": "أمبروز فينيجان كان بطل حرب، لكن البنتاغون قال إنه لأسباب غير معروفة اضطرت طائرته للهبوط، لماذا يقول الرئيس بايدن إنه أُسقط؟ لا يوجد دليل على ذلك، ولماذا يقول إن عمه أكله آكلو لحوم البشر؟ هذه طريقة سيئة".

وردت بيير: "لقد فقد حياته، لا ينبغي لنا أن نمزح حول هذا الأمر".

وعندما كرر دوسي سؤاله حول سبب استخدام الرئيس لعبارة أكلة لحوم البشر، قالت بيير: "أعتقد أنك تغفل النقطة المهمة. النقطة المهمة هي أن لديك رئيسا يرفع مستوى المحاربين القدامى، ويرفع مستوى أعضاء الخدمة الأميركية لدينا، وهذا ما يهم، إنه يفهم مدى أهمية أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة".

ماذا قال بايدن؟