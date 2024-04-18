بايدن يسقط في زلة لسان جديدة ويطالب إسرائيل بعدم مهاجمة حيفا (فيديو)

سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان جديدة أثناء حديثه عن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة رفح المكتظة بـ1.5 مليون نازح فلسطيني.

وقال في مقابلة تلفزيونية: "لقد أوضحت للإسرائيليين، لا تتقدموا إلى حيفا، على أيه حال أنظروا إلى ما قمنا به مؤخرا عندما هوجمت إسرائيل ووقفنا معها وتصدينا للهجوم".

زلات بايدن

ووقع الرئيس الأمريكي الذي تخطى الـ80 عاما في عدة زلات خلال الفترة الأخيرة، منها مصافحتها للهواء أكثر من مرة، وتحدث في كندا وحيا الصين في البرلمان الكندي، وفي الـ28 من يناير وصف الرئيس السابق ترامب بالرئيس الحالي، وكذلك كان لبوتين نصيب من الزلات عندما تحدث بأن بوتين لن ينتصر في الحرب بالعراق، وهو الأمر الشائع لدى بايدن في هذه الفترة وأصبح مثار سخرية لدى الأمريكيين.

بايدن يطالب بتمرير مساعدات أمريكية لإسرائيل

وفي سياق متصل، دعا جو بايدن، أمس الأربعاء، الكونغرس إلى الموافقة على طلبه لمساعدة إسرائيل و أوكرانيا، محذرا من أن "انتصار موسكو سيجعل روسيا أقرب بشكل غير مسبوق إلى حدود الناتو" .

وكتب بايدن في مقال نشرته صحيفة غربية: "الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أصدقائنا، يجب على مجلس النواب إقرار مشروع قانون مساعدات الأمن القومي الطارئ لأوكرانيا و إسرائيل، وكذلك الموافقة على المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة".

ويعتزم مجلس النواب الأمريكي، بعد تأخيرات طويلة، التصويت هذا الأسبوع على تخصيص أموال لحلفاء الولايات المتحدة، لكن لا يزال غير واضح إلى أي مدى ستناسب مبادرة الجمهوريين الديمقراطيين والبيت الأبيض، الذين يضغطون من أجل الموافقة على مشروع القانون الخاص بهم وهو بقيمة 95 مليار دولار.

وقال البيت الأبيض، في وقت سابق، إنه يفضل أن يصوت أعضاء الكونغرس على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بالفعل، لكنه سيكون مستعدا لدراسة المبادرات الجمهورية المنفصلة بعد موافقة مجلس النواب عليها.

وكرر بايدن أن "المساعدة لأوكرانيا ضرورية لمنع اقتراب القوات الروسية بشكل غير مسبوق من حلفاء الولايات المتحدة في الناتو، و و الذي حسب قوله، محفوف بالصراع المباشر الذي تشارك فيه الولايات المتحدة".

وقال بايدن: "إذا انتصرت روسيا، فإن قوات السيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ستقترب أكثر من أي وقت مضى من حلفائنا في الناتو".

وأكد بايدن أن المساعدة لن تكون "شيكا مفتوحا"، وأن المستفيدين الرئيسيين من الأموال سيكونون شركات المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.