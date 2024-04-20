محافظ قنا يُتابع سير العمل بالمستشفيات من مركز شبكة الطوارئ

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، انتظام سير العمل بمستشفيات المحافظة، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وذلك للوقوف على أوجه القصور، ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية، والاطمئنان على مدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو متخاذل عن العمل.

فضلا عن انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والتأكد من تواجد القوى البشرية بكافة التخصصات بالأقسام الطبية.

و الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، يأتي ذلك في إطار السعي الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.

قال المحافظ، إن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، يهدف إلي تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة.

من خلال ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين.

والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات حيث تدعم الشبكة جهود الدولة لضمان تدابير السلامة المختلفة من خلال استخدام أحدث تقنيات اجهزة الجيل الرابع

مهام الشبكة الوطنية للطوارئ:

و مركز الشبكة الوطنية تم تصميمه طبقا لأحدث المعايير و النظم التكنولوجية المتطورة لمتابعة الاحداث لحظة بلحظة .

بهدف توفير درجات أمان عالية لربط الجهات الإدارية بأجهزة الدولة ، بما يضمن الحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل.

وبيّن المحافظ، أن المركز يعد نقلة كبيرة في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات للتحرك بكفاءة وسرعة عالية لمساعدة المواطنين .

وأضاف أن المركز يتضمن قاعدة بيانات للذكاء الاصطناعي تعمل على تتبع مؤشرات الأداء لوضع خطط وقائية واحترازية لمنع وقوع وتكرار الحوادث مستقبلا .

وأبرز المحافظ، بأنه تم تدريب الكوادر البشرية بإدارة الأزمات ، ليكونوا مؤهلين للعمل بالمركز ، لافتا إلى أن مركز الشبكة الوطنية ، سوف يقوم بربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية.

فضلا عن ربط هذا المركز بمركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة الرئيسي بالعاصمة الإدارة الجديدة ، للإستجابة لأي بلاغ يرد من المحافظة ، وحشد الموارد اللازمة إذا تطلب الأمر أكثر من طاقة المحافظة .