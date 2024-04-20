قوافل طبية مجانية لقرى المنيا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

تواصل مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين ، تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية المتنوعة ، بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، حيث تجوب القوافل مختلف ربوع المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية ، لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية أولاد مرجان ، التابعة لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، حيث تم الكشف الطبي على ١٦٣٢ حالة ، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأضاف وكيل الوزارة ، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، شملت العديد من التخصصات ، حيث تم الكشف على عدد ٢٤٣ حالة جراحة، ٣٧٣ حالة أطفال، ٣٢٨ باطنة، ٨٣ حالة نساء، ٧٩ أسنان، ١٧٦ جلدية، ١٢٥ أنف وأذن، ٤٥ تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء ١٩٩ تحليلا متنوعا، و7حالات أشعة عادية و ٩٦ كشف مبكر للضغط والسكر، وخلع أسنان لعدد ١٣ حالة بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى ١٧ حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد ١١٠ مترددا.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد أعلن إجراء 72 ألفا و864عملية جراحية مجانية ، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية ، للقضاء على قوائم الإنتظار والتي أطلقها رئيس الجمهورية ، للتخفيف عن كاهل المواطنين ، والإهتمام بالصحة العامة لجميع فئات المواطنين ،على مختلف المراحل العمرية ، وأوضح التقرير ، الذي تم عرضه على المحافظ ، جهود مديرية الصحة في تنفيذ المبادرة الرئاسية، وإجراء 5283 عملية جراحية مجانية منذ بداية شهر يناير ، وحتى نهاية مارس 2024 بمختلف التخصصات.

منها ، 3258 جراحة عيون، و327 مخ وأعصاب ، و293 عملية جراحة أورام 1084 قسطرة قلبية ، و71 أوعية دموية وقسطرة طرفية ، و77 قلب مفتوح ، و159عظام ، و14قسطرة بالمخ ، ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها ، منذ انطلاق المبادرة 72 ألفا و864 عملية جراحية.

ومن جانبه ، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة شملت ، مستشفى المنيا العام ، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوي التخصصي ، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط ، مركز أورام المنيا ، مستشفى المنيا الجامعي، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، مستشفى القلب والصدر الجامعي، مستشفى المنيا الجامعي للنساء والأطفال، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا ، مستشفى مصر المحبة ، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط، ومستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون ، مركز حورس للعيون، مستشفى سمالوط التخصصي، مستشفى المنيا الوطني ، مستشفى الصفوة ببني مزار، مستشفى رمد بني مزار، مستشفى ديرمواس التخصصي.