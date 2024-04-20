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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يد الأهلي يواجه فريق أمل سكيكدة الجزائري بكأس الكؤوس

يد الأهلي
يد الأهلي

يواجه الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الاهلي مساء اليوم السبت نظيره فريق أمل سكيكدة الجزائري في آخر مواجهات الفريق بدور المجموعات ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

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يد الأهلي يفوز على وفاق عين التوتة ببطولة كأس الكؤوس

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اليوم.. يد الأهلي يواجه عين التوتة الجزائري في بطولة افريقيا


وتقام المباراة على صالة قصر الرياضات بمدينة وهران، في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى فريق رجال يد الأهلي للفوز بالمباراة لضمان صدارة ترتيب المجموعة.
وكان فريق رجال يد الأهلي» قد نجح في الفوز على فريق وفاق عين التوتة في مستهل مشواره بالبطولة.

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