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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. يد الأهلي يواجه عين التوتة الجزائري في بطولة افريقيا

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة اليد

يستهل الفريق الأول لكرة اليد “رجال” بالنادي الأهلي يستهل اليوم الجمعة مشواره في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بمواجهة فريق عين التوتة الجزائري.

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لاعب يد الأهلي: تعاهدنا على إسعاد الجماهير بالسوبر والتأهل لكأس العالم


وتقام المباراة على الصالة متعددة الرياضات بمجمع ميلو هدفي بمدينة وهران، في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، ويسعى رجال يد الأهلي للفوز بها، وتحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.
وكان فريق رجال يد الأهلي قد نجح في التتويج بلقب السوبر الأفريقي للمرة الـ4 في تاريخ النادي والتأهل لكأس العالم للأندية، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 23-21، بصالة ميلود هدفي بمدينة وهران الجزائرية.

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