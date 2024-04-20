الكرملين: القوات الأوكرانية تستهدف الصحفيين الروس عمدًا

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، عن تعازيه بوفاة مراسل صحيفة "إزفستيا" الروسية، سيميون إرمين، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تستهدف الصحفيين الروس عمدا.

من جهته قال بيسكوف في بيان عبر "تلغرام": "بادئ ذي بدء، نعرب عن تعازينا في وفاة سيميون إيرمين، إنها مأساة كبيرة".

وأضاف بيسكوف: "فيما يتعلق بحقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية تتعمد استهداف الصحفيين الروس، نعم، هذا هو الحال".

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، أنها ستعمل على تحديد هوية جميع المتورطين في مقتل المراسل الحربي لصحيفة "إزفستيا" الروسية في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في مقاطعة زابوروجيه.

وذكرت اللجنة، في بيان: "سيقوم محققو لجنة التحقيق بتحديد هوية جميع الأشخاص المتورطين في مقتل مراسل حربي نتيجة هجوم شنته التشكيلات المسلحة لأوكرانيا في اتجاه زابوريجيه في 19أبريل 2024".

وأوضحت: "نفذت أوكرانيا هجومًا باستخدام طائرة دون طيار في اتجاه زابوريجيه، حيث كان المراسل الحربي لـ"إيزفستيا" سيميون إرمين يصور تقريرًا آخر، ونتيجة لهجوم موجه من قبل القوات الأوكرانية، توفي إرمين".

من جهة أخرى صرح ضابط المخابرات السويسري السابق والمستشار في "الناتو"، الكولونيل جاك بو، أن حلفاء كييف الغربيين لا يعرفون كيفية الخروج من الصراع في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات الضابط السويسري السابق، جاك بو، خلال مقابلة على منصة "يوتيوب" مع "دانييل ديفيس وديب دايف" قال فيها إن "الغرب ليس لديه استراتيجية للخروج من الصراع، وأوكرانيا ليس لديها استراتيجية خروج كذلك".

وأضاف: "علاوة على ذلك، هناك نوع من خداع الذات الذي لا يزال بوسع أوكرانيا أن تفوز به".

ووفقا لبو، كان الغرب واثقاً منذ بداية الصراع من أنه سيكون قادرا على تدمير روسيا من خلال العقوبات، لذلك لم يفكر حتى في تحقيق النصر في ساحة المعركة، مضيفا أن وضع القوات المسلحة الأوكرانية يتدهور يوميا والجيش الروسي يتقدم تدريجيا.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.