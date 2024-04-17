الكرملين يعلن تفاصيل عن زيارة بوتين للشرق الأوسط

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تركيا لم يتم الاتفاق عليه بعد بسبب الازدحام في جدولي الرئيسين، مؤكدا استمرار الاتصالات بين البلدين على أعلى مستوى.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الأربعاء بشأن سبب عدم الاتفاق بعد على موعد زيارة بوتين إلى تركيا - إن "السبب هو أننا أجرينا انتخابات رئاسية والآن نحن نستعد لمراسم التنصيب، كما أنه لدى الرئيس أردوغان برنامج مزدحم وكانت هناك انتخابات بلدية"، موضحا أنه "لذلك يصعب أحيانا الاتفاق على الجداول الزمنية".

وكانت أنقرة قد أعلنت أمس الثلاثاء أن زيارة الرئيس الروسي إلى تركيا لم يتحدد موعدها بعد.

من جهوة أخرى أفادت وزارة الدفاع أن الوحدات الروسية دمرت مستودعات الذخيرة الأوكرانية، بما في ذلك منشأة تخزين "فيلق المتطوعين الروس" منظمة إرهابية محظورة في روسيا.

وجاء في التقرير أن "الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية دمرت مستودعات الذخيرة التابعة لمجموعة دونيتسك التكتيكية العملياتية ولواء الدفاع الإقليمي 125 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات الإرهابية التابعة لـ"فيلق المتطوعين الروس".

بالإضافة إلى ذلك، قامت القوات الروسية بضرب أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في 132 منطقة.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 191 طائرة مسيرة و6 صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "إم جي إم-140" (أتاكمز) مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية وقنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكراني

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

و أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، قيام القوات الروسية بتحسين أماكن تموضعها التكتيكي على محور أفدييفكا، والسيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محور كوبيانسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، وألحقت أضرارا بالنيران بالقوى العاملة والمعدات من كتيبة المشاة الآلية 57، والألوية الآلية 14 و54، والألوية الجوية 77 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وزاغورويكوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".

ولفت البيان إلى أن القوات الروسية صدت 4 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.