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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثلاثي ناري في تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي بدوري الأبطال

الأهلي
الأهلي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام مازيمبي الكونغولي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ومن المتوقع أن يكون يبدأ الأهلي اللقاء بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - عمرو السولية - كريم نيدفيد " محمد مجدي أفشة"

خط الهجوم: رضا سليم - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

وتأهل الأهلى للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا فى ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

 

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.


 

 

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