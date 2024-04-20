تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي قبل موقعة اليوم بدوري أبطال إفريقيا

يلقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره مازيمبي الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت بالعاصمة الكونغولية كينشاسا وتقام المباراة على ملعب تي بي مازيمبي ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

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وتستعرض “ بوابة الوفد الإلكترونية ” تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي

لعب الفريقان أربع مباريات خلال مواجهتين في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في مباراتين، وفاز مازيمبي في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة أهداف وسكنت شباكه مثلها.

جاءت المواجهات السابقة للفريقين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في الأدوار النهائية.

المواجهة الأولى في دور المجموعات عام 2002، وفاز الأهلي بالقاهرة بهدف أحرزه أحمد بلال، وتعادل الفريقان في لومومباشي بدون أهداف.

المواجهة الثانية في دور المجموعات عام 2012، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين لهدف واحد، أحرز للأهلي عماد متعب ومحمد ناجي جدو، وفاز مازيمبي بهدفين للاشئ في لومومباشي، وأكمل الأهلي مشواره وفاز بالبطولة.

يذكر أن الفائز في مجموع لقائي الذهاب والعودة سيلاقي في الدور النهائي الفائز من فريقي الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي.