مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا،ينهي الفريق الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. يسعى الفريق إلى الفوز بالنجمة الأفريقية الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه مع المدرب السويسري مارسيل كولر.

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة بعد تجاوز عقبة فريق سيمبا التنزاني بالفوز في مباراتي الذهاب والإياب. في الذهاب، سجل أحمد نبيل كوكا هدف الفوز الوحيد في ملعب بنجامين مكابا، بينما في الإياب سجل كل من عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا هدفين في مرمى سيمبا دون رد على استاد القاهرة.

مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعدما تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، تعادلا ذهابًا بدون أهداف فى الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

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موعد مباراة الأهلى في دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبى الكونغولى

يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر غد، السبت، فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء الجمعة المقبل 26 أبريل.

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي

أولى مواجهات الأهلي مع تي بي مازيمبي كانت في الأول من سبتمبر عام 2002 في نسخة دوري الأبطال عام 2002، وتحديدا في الجولة الثالثة بدور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله أحمد بلال في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني من اللقاء.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكنكم مشاهدة قناة "bein sports HD 6" الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال الترددات التالية.

تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات

التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

معدّل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات