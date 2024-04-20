تطورات أزمة نهضة بركان عقب إحتجازهم بالمطار 10 ساعات

تصدرت أزمة فريقي نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، حديث الوسط الرياضي في القارة السمراء، بعدما قررت الجهات الأمنية في مطار بومدين بالجزائر حجز بعثة الفريق المغربي في المطار لمدة 10 ساعات.

وجاء سبب احتجاز سلطات مطار “هواري بومدين” لفريق نهضة بركان ورفض دخولها الأراضي الجزائرية، لـ”سبب غريب”، وهو تواجد خريطة المملكة المغربية على قميص النادي.

10 ساعات متواصلة.. ونهضة بركان يهدد بالتصعيد

بعد احتجاز بعثة الفريق المغربي 10 ساعات متواصلة في المطار ورفض خروجهم، توصل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لحل بالتنسيق مع السلطات الأمنية المختصة في الجزائر بالسماح بخروج البعثة دون معداتهم.

وكشف موقع "هسبورت" المغربي أن كاف وعد الفريق المغربي بوصول كامل معداتهم غير منقوصة قبل خوض المران اليوم السبت.

من جانبه شدد مسؤولي نهضة بركان علي كاف بعدم خوض المباراة إذا لم يحصلوا على قمصانهم.

وكانت السلطات الجزائرية قد صادرت أمتعة بعثة الفريق المغربي فور وصولها إلى المطار بسبب حمل قمصان الفريق لخريطة المغرب كاملة.

نهضة بركان

لماذا تسببت قمصان نهضة بركان بأزمة سياسية

بداية الأزمة عبارة عن صراع بين المغرب والجزائر بسبب الصحراء الغربية منذ 1976، حيث تعتبر المغرب الصحراء الغربية أرضا مغربية، فيما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

ولا زال الصراع السياسي مشتعلا بين المغرب والجزائر في هذا الصدد منذ فترة طويلة.

وبعثة نادي نهضة بركان أحضرت أقمصة مطبوع عليها خريطة تضمّ الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية (دمج بلاد مرّاكش مع الصّحراء الغربية)، التي يُعاني شعبها البريء والأعزل جرائم المُحتلّ المغربي" مما سبب الاستياء الجزائري واشتعال الأزمة ومصادرة قمصانهم.