بث مباشر الأهلي ومازيمبي يلا شوت

بث مباشر الأهلي المصري ومازيمبي يلا شوت 20 أبريل 2024 Mazembe Al—Ahly،يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو في المباراة الأولى من نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يجدر بالذكر أن الأهلي تمكن من التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تحقيقه الفوز في مباراته الأخيرة ضد فريق سيمبا التنزاني بنتيجة 3-0 في كل من الذهاب والإياب.

بالمقابل، نجح فريق مازيمبي الكونغولي في التأهل لهذه المرحلة الحاسمة عندما تغلب على نادي بترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 2-1 في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتمتلك قنوات بي إن سبورت حق بث جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا للمشتركين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي القنوات الرسمية التي ستنقل مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في نصف نهائي البطولة.

بث مباشر الأهلي ومازيمبي يلا شوت

يسعى الفريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى تجاوز فريق مازيمبي الكونغولي والوصول إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

يشار إلى أن النادي الأهلي كان بطل النسخة السابقة من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق الوداد المغربي.

تردد قناة مجانية لنقل مباراة الأهلي ومازيمبي

مع توفير تردد قناة مجانية لنقل المباراة، ستكون فرصة للجماهير لمتابعة الفريقين ومشاهدة المنافسة القوية في الملعب.

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القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي ومازيمبي، لها 4 ترددات عبر 3 أقمار مختلفة، وهم:

- القمر الصناعي Eutelsat 16A عبر الصحراء الإفريقية ومنطقة شمال إفريقيا «16 درجة شرق»

التردد: 10804 H.

معامل التصحيح: 30000 2/3.

- القمر الصناعي Eutelsat 16A في أوروبا

التردد: 21576 H.

معامل التصحيح 3674 ¾.

- القمر الصناعي SES 5 (5 درجات شرق)

التردد: 12341 H.

معامل التصحيح: 27500 ¾.

- القمر الصناعي SES 4 (22 درجات غرب)

منطقة غرب إفريقيا.

التردد: 11551 V.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

تقام مباراة الأهلي ومازيمبي، عصر اليوم السبت، 20 من شهر أبريل، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023/2024.

وتنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وذلك على أرضية استاد «تي بي مازيمبي» في الكونغو.