الحرس الثوري الإيراني: الهجوم الإسرائيلي لم يكن بالقدر الذي يتطلب الرد عليه

قال القيادي في الحرس الثوري الإيراني والنائب في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، إن "الهجوم الإسرائيلي على أصفهان في إيران لم يضرنا إطلاقا بل كان بمنزلة استعراض لجهوزية القوات الإيرانية".

وأكد كوثري، في حديث لوكالة "خبرآنلاين"، أن "هذه الحادثة لم تكن بالقدر الذي يتطلب منا ردا عليها، وأن القوات الجوية في حالة تأهب تام وتتعامل مع أصغر هدف تراه في الأجواء أو الرادار"، مشيرا إلى تصدي الدفاع الجوي الإيراني للطائرات المسيرة في أجواء أصفهان.

وأضاف: "بعد العملية الإسرائيلية الخرقاء وغير القانونية بمهاجمة قنصليتنا في دمشق، كان علينا أن نتخذ خطوة مهمة للغاية، وهو ما تم القيام به خلال عملية الوعد الصادق. في غضون ذلك، كان الإسرائيليون يبحثون عن انتصار يرقعون به هزيمتهم، غير أنهم يفتقرون للشجاعة والقدرة على ذلك، وهم يعلمون أنهم سيُضربون بشدة ردا على أي هجوم".

وواصل ممثل طهران في البرلمان الإيراني: "لقد ذكرنا مسبقا أن قدرة إسرائيل على الرد لن تكون في القوة التي توقعها الكثيرون، بل سيقومون باتخاذ إجراءات محدودة للغاية وتضخيمها وإطلاق العنان لها عبر الإعلام الصهيوني".

وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.

وردّت طهران، قبل نحو أسبوع، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وأمس الجمعة، استهدفت ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.

من ناحية أخرى ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن "طائرة مقاتلة إسرائيلية، أطلقت 3 صواريخ خلال هجوم على إيران".

وجاء في منشور على الموقع الإلكتروني لقناة تلفزيونية أمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير، أنه "أطلقت 3 صواريخ من طائرة مقاتلة إسرائيلية، خارج إيران، خلال ضربة محدودة للغاية، صباح اليوم الجمعة".

ووفقا له، فإن الضربة استهدفت موقع رادار للدفاع الجوي بالقرب من أصفهان، وبحسب التقديرات الأولية فقد تم تدمير الرادار.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن "إسرئيل تقوم بتقييم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران"، وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن "مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، عقدوا اجتماعا للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الضربة على إيران صباح اليوم".