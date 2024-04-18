الحرس الثوري الإيراني: الأضرار بمفاعل ديمونة النووي نتيجة هجومنا "كذبة كبيرة"

وصف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، سردار رمضان شريف، اليوم الخميس، نشر معلومات عبر وسائل إعلام إسرائيلية، مفادها أن مبنى مفاعل "ديمونة" النووي، تعرض لأضرار خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل، بأنه "كذب".

ووصف سردار الأنباء المتداولة بأنها "عمل خبيث يتماشى مع الحرب النفسية للعدو"، وفقا لوكالة "أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وأكد على أن "مفاعل ديمونة الإسرائيلي لم يكن هدفا للهجوم الإيراني الأخير ضد إسرائيل".

وأضاف، بالقول: "لم يكن مفاعل ديمونة هدفا للإجراء العقابي الأخير الذي قامت به إيران ضد الكيان الصهيوني، ونشر هذه الأخبار هو كذبة كبيرة، وعمل خبيث يتماشى مع العملية النفسية التي يقوم بها العدو لخداع الرأي العام".

يأتي هذا التصريح، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن إيران حددت موقع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية، مؤكدا أن طهران مستعدة لضربها في أي لحظة في حالة تعرضها لاعتداء مماثل من قبل تل أبيب.



وقال قائد فيلق حماية وأمن المنشآت النووية الإيرانية، العميد أحمد حق، وفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية: "إذا أراد النظام الصهيوني اتخاذ إجراء ضد مراكزنا ومنشآتنا النووية فإنه سيواجه رد فعلنا بالتأكيد وسيتم مهاجمته وتشغيله لمواجهة الأسلحة المتقدمة للمراكز النووية للنظام".

وأكد حق أن إيران ستوجه على الفور ضربة مماثلة لإسرائيل في حالة وقوع هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن "الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق".

على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة، بحسب قول.

ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز".

وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.