مراكز الشباب والساحات الشعبية بالأسكندرية.. هل تعود منجما للمواهب من جديد

جاءت أزمة ملعب نادي سيدي بشر الأخيرة وهو احد الساحات الشعبية التي تعود لأكثر من ٦٠ عاما والتي أعاد فيها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليف لمحافظة الاسكندرية بنزع ملكية ارض النادي لتعود إلى مديرية الشباب والرياضة بالأسكندرية من جديد لتضع المزيد من الضوء حول مراكز الشباب والساحات الشعبية داخل محافظة الإسكندرية .

على مدار سنوات طويلة ظلت مراكز الشباب والساحات الشعبية هي المكان الرئيسي لانفجار وسطوع العديد من المواهب الرياضية فمن ينسى نجوم احرزوا ميداليات اوليمبية لمصر كانت بدايتهم الساحات الشعبية داخل الثغر مثل ابراهيم مصطفى بطل المصارعة وابطال رياضة رفع الأثقال الكبار واخرهم النجمة نهلة رمضان و عصمت منصور وغيرهن ونجوم رياضة الكاراتية وفي مقدمتهم الكابتن محمد فتحي بطل العالم في الكاراتية سابقا واحد اهم مدربي الكاراتية في مصر حاليا .

اما عن نجوم الساحرة المستديرة كرة القدم فحدث ولاحرج عن النجوم الذين خرجوا من الاندية الصغيرة وتخطافتهم الاندية الشهيرة مثل نجوم الأتحاد السكندري في فترة التسعينات عبد الفتاح الجارم وعادل البابلي و نجوم الاوليمبي الذين توجوا بلقب الدوري عام ١٩٦٧ وكلهم كانت بدايتهم في الساحات الشعبية التي كانت منتشرة في ذلك الوقت بالاسكندرية ولا ينسى احد مباريات دورة الفلكي لكرة القدم التي تعد علامة من علامات كرة القدم في شهر رمضان داخل الاسكندرية والتي كان يشارك بها نجوم كرة القدم بحضور جماهيري غفير يتجاوز الحضور الجماهيري في مباريات الدوري العام .

وعلى مدار السنوات الأخيرة تراجع دور مراكز الشباب والساحات الشعبية في إخراج مواهب جديدة للرياضة المصرية فرغم المحاولات الجادة مؤخرا لتطوير الرياضات الفردية داخل مراكز الشباب او إقامة دوري مراكز الشباب والساحات الشعبية على مدار السنوات الأخيرة الا ان ظهور المواهب من داخل تلك المراكز بات محدودا للغاية لأسباب اهمها العامل المادي والذي يعد الان العامل الاهم لتكوين بطل رياضي في ظل احتياج البطل الرياضى لانفاق مالي كبير حتى يتمكن من مواكبة التطور الفني والبدني مع منافسيه إلى جانب عدم توافر العين الخبيرة التي تلتقط الموهبة الحقيقية وسط آلاف الممارسين وتقوم بافساح الطريق لها للتألق حيث أن اغلب المشرفين داخل مراكز اغلبهم من الموظفين الذين يؤدون وظيفتهم بشكل روتيني محض .

ورغم ذلك ففي السنوات الأخيرة شهدت مراكز الشباب والساحات الشعبية بالاسكندرية طفرة حقيقية سواء من جانب تطوير المنشآت الرياضية والاجتماعية داخلها او من خلال ادماج العديد من الأنشطة بداخلها مثل مركز شباب سموحة ومركز شباب الشلالات و مركز شباب الحرمين وغيرها من مراكز الشباب والتي ضاعفت من أهمية مراكز الشباب والساحات الشعبية في السنوات الأخيرة ولم يعد الأمر مقتصرا على مجرد ملاعب مفتوحة خالية من الامكانيات التي تساعد على ممارسة الرياضة بشكل مقارب تماما لما يتم في الاندية الكبرى.



واشارت الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية إلى وجود سياسة جديدة داخل مراكز الشباب سواء من حيث جذب جميع أفراد الأسرة للتواجد داخل مراكز الشباب من خلال مبادرات متعددة منها مبادرة يوم الأسرة المصرية وهي تتضمن تواجد للاسرة المصرية بكامل افرادها داخل مركز الشباب يوم الجمعة من كل اسبوع كما يتم عمل دورات في أعمال يدوية داخل مراكز الشباب مثل دورات تعليم الكروشية ودورات الخيامية وغيرها من الدورات التي تساعد أفراد الأسرة على تعلم مهارات تساعد على تحقيق ايراد للاسرة .

واشارت الدكتورة صفاء الشريف إلى هناك حاليا سياسة مالية لإدارة المنشآت الرياضية داخل مراكز الشباب فبالاضافة إلى الاستخدام المجاني تماما لابناء الأحياء الموجود بها مركز الشباب يتم استغلال المنشآت بشكل اقتصادي من خلال تأجير بعض المنشأت بعض الوقت خلال اليوم لتحقيق إيرادات تساعد على صيانة المنشأت و إقامة منشآت آخرى جديدة داخل مراكز الشباب .

