سعر الدولار في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي اليوم السبت

سعر الدولار في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي صباح اليوم السبت

سعر الدولار مقابل الجنيه.. شهد سعر الدولار خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم السبت في بعض البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي، استقرارًا، على أخر قيمة سعرية قبل بداية الاجازة الاسبوعية للقطاع المصرفي الخميس الماضي، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي الآن نحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قرر رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف في اجتماع استثنائي مطلع شهر مارس الماضي.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال مستهل التداولات اليوم السبت، والذي يعد ثاني أيام الاجازة الاسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية لمختلف المجالات الاقتصادية لاسعار السلع، لاسيما سعر الدولار والذي يشغل الرأي العام المصري بصورة لحظية، وجاء سعره اليوم على النحو الاتي:

سعر الدولار اليوم السبت في البنوك والـATM

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي الآن حوالي 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم حوالي 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع. .

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

ووصل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس حوالي 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم حوالي 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

رفع الفائدة على الإيداع والإقراض

قرر البنك المركزي رفع الفائدة 6% على الإيداع والإقراض وتحرير سعر الصرف، في اجتماع استثنائي مطلع شهر مارس الماضى، كما قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25%و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% .

وأضاف البنك المركزي، أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وأوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتي بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مسارها النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة، كما أكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.