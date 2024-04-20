الفيوم تحصد المركز الثاني جمهوريا بمسابقة مصر في عيون أبنائها

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - تنمية مادة التربية الفنية ، مسابقة مصر في عيون أبنائها للعام الدراسي 2024/2023م، وشاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم فى المسابقة ، بإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

فاز الطالب يوسف أحمد كمال - مدرسة التربية الفكرية - إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة للطالب الفائز ، وفريق العمل المشرف على الطالب بالمديرية وإدارة شرق الفيوم ومدرسة التربية الفكرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

كما قدمت الشكر والتقدير الى هشام أبوعوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وفاطمة إبراهيم موجة عام التربية الفنية، والدكتورة ياسمين محمد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

مسابقة القصة القصيرة

وفى وقت سابق نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية (الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية - إدارة الصحافة والإعلام) عدد من المسابقات على مستوى الجمهورية وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية و التعليم والتعليم الفنى مثل مسابقة القصة القصيره ومسابقة الإذاعة المدرسية

وقد حققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، عدد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية ، بإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، و هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، و ناصر الحادقة موجة عام الصحافة بالمديرية ، وفريق العمل بالصحافة المدرسية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس.

في مسابقة القصة القصيرة ، فازت الطالبة سلمى مصطفى رجب عمرى - بالمرحلة الابتدائية بمدرسة التقوى الإسلامية الخاصة - إدارة غرب الفيوم التعليمية ، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

وفي مسابقة الإذاعة المدرسية، فازت مدرسة الفيوم الثانوية للبنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية (المرحلة الثانوية) ، بمشاركة 8 طالبات بالمدرسة، (نادية محمد يوسف ، مريم مصطفى كمال ، مودة محمود ، مريم مصطفى رمضان ، روان وليد ، هاجر محمد ، بسملة إكرامي ، روان أيمن )

كما فازت مدرسة دفنو الإعدادية للبنات - إدارة إطسا التعليمية ، بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية (المرحلة الإعدادية) ، بمشاركة 8 طالبات بالمدرسة، (بسملة محمد ، جنا لملوم ، ياسمين عادل ، سارة السيد فرحات ، صفا جندي ، كنزي عثمان ، حبيبة ناصر ، ميار عاطف).

وفي التعليم الفني، حققت مدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية ، المركز الخامس على مستوى الجمهورية. ، بمشاركة 8 طالبات بالمدرسة، (ملك حسين ، إسراء أشرف ، حبيبة أحمد ، نوال سيد ، دنيا محمود ، مريم عصام ، ملك محمد ربيع ، هدى خالد ).