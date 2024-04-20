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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تفاصيل بدء المرحلة الأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

جانب من إزالة التعديات
جانب من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل بدء المرحلة الأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالمحافظات.

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إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز سنورس ليلًا

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إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.

الأرض الزراعية ثروة قومية

وأوضح الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الأرض الزراعية ثروة قومية ومصدر أساسي لإنتاج الغذاء ولا بد من الحفاظ عليها.
وأردف أن المرحلة الأولى استهدفت نحو 4744 حالة بناء مخالف أملاك الدولة، إضافة لإزالة 1438 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 3807 أفدنة وإزالة 127 محاولة استزراع سمكي في بورسعيد.

استرداد 554 ألف متر مربع في جميع المحافظات

وأكد أن المرحلة الثانية أسفرت عن استرداد 554 ألف متر مربع في دميع المحافات بإجمالي 3258 مبنى مخالف، و1320 حالة تعدي على مساحة 1819 فدانا، إلى جانب إزالة مخالفة 115 استزراع سمكي.

 

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