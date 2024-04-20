معهد إعداد القادة ينظم مهرجان الأنشطة الطلابية في جامعة السويس

ينظم معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة السويس مهرجان الأنشطة الطلابية الأول لطلاب الجامعات المصرية.

ويقام مهرجان الأنشطة الطلابية بمشاركة نحو 500 طالب وطالبة من 29 جامعة، خلال الفترة من 20 حتى 25 أبريل 2024، في مقر جامعة السويس.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاهتمام بالأنشطة الطلابية لدورها المهم في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتحت رعاية قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة.

ويعقد مهرجان الأنشطة الطلابية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، الدكتور أشرف محمد حنيجل رئيس جامعة السويس، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

وتتم فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية تحت إشراف الدكتور عز الدين الحسيني نائب رئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة، وجيهان وحيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

أهمية مهرجان الأنشطة الطلابية

وصرح الدكتور أشرف محمد حنيجل رئيس جامعة السويس، بأن مهرجان الأنشطة الطلابية يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالشباب الجامعي وتطوير قدراتهم وتنمية مواهبهم.

وأوضح رئيس جامعة السويس أن مهرجان الأنشطة الطلابية يأتي في إطار احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء تحت شعار "مصر آمنة سالمة".

وأكد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أهمية الأنشطة الطلابية في صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم القيادية والإبداعية، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم تلك الأنشطة ورعايتها كونها جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية

وأضاف همام الأنشطة الطلابية لا تقل أهمية عن الدراسة الأكاديمية، بل هي مكملة لها ولا غنى عنها في تخريج كوادر شابة مؤهلة للمساهمة في بناء مستقبل مشرق لمصر الحبيبة، لذلك تحرص الوزارة على توفير البيئة المناسبة لممارسة مختلف الأنشطة حيث تعمل على تشجيع الطلاب وتحفيزهم للمشاركة الفاعلة فيها، فهي تساهم في اكتشاف المواهب الشابة وصقلها، فضلاً عن تعزيز الترابط والتواصل الحضاري بين الطلاب، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أدائهم الأكاديمي ويرفع من مستوى تحصيلهم العلمي

ويشهد مهرجان الأنشطة الطلابية حفل الافتتاح واستعراض طابور عرض الجامعات، بجانب عدد من الأنشطة الطلابية المختلفة ومجالات التسابق في المجالات الرياضية والفنية والاجتماعية من خلال ألعاب كرة القدم والكرة الشاطئية والرسم الزيتي والشطرنج

ويتضمن مهرجان الأنشطة الطلابية عددًا من الندوات التوعوية حول دور الدولة المصرية في مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية، والتوعية بوسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة، هذا بالإضافة إلى عقد حفل عشاء، وتنظيم زيارة ترفيهية خارجية

