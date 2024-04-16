معهد إعداد القادة عضوًا في إدارة المجلس العربي للأنشطة الطلابية

أعلن معهد إعداد القادة اختياره عضوًا في مجلس إدارة المجلس العربي للأنشطة الطلابية التابع لاتحاد الجامعات العربية.

ويأتي ذلك في خطوة تؤكد على الدور الرئيسي الذي يؤديه معهد إعداد القادة في مجال الأنشطة الطلابية.

واختار المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربي في دورته السادسة والخمسين والتي عقدت في جامعة بغداد بالعراق، معهد إعداد القادة عضوًا في مجلس إدارة المجلس العربي للأنشطة الطلابية التابع لاتحاد الجامعات العربية ومقره جامعة جنوب الوادي بمصر.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بتفعيل الأنشطة الطلابية على جميع المستويات المختلفة، بقيادة معهد إعداد القادة، مؤكدًا الدور المهم الذي يلعبه المعهد في تنمية المهارات القيادية والإبداعية لدى الطلاب.

زيادة التنوع في أنشطة معهد إعداد القادة

وأعرب الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، عن سعادته بثقة المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام للاتحاد.

ووجه همام الشكر والتقدير لاختيار معهد إعداد القادة كممثل له في مجلس إدارة المجلس العربي للأنشطة الطلابية للأعوام الثلاثة من 2024 إلى 2027.

وأضاف الدكتور همام أن هذا الاختيار سيتيح لمعهد إعداد القادة المزيد من التنوع في الأنشطة الطلابية وفتح آفاق أوسع للتعاون بين الجامعات المصرية والعربية.

وأوضح مدير معهد إعداد القادة أن ذلك يحقق أهداف اتحاد الجامعات العربية ويرتقي بجميع مجالات الأنشطة الطلابية.

يذكر أن المجلس العربي للأنشطة الطلابية يضم في عضويته رئيس جامعة جنوب الوادي الجامعة المستضيفة لمقر المجلس ورئيس مجلس الإدارة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، مدير المجلس العربي للأنشطة الطلابية، وعدد من رؤساء الجامعات العربية، إضافة إلى مدير معهد إعداد القادة بمصر.

