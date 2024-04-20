جهود التنمية الشاملة في أرض الفيروز سيناء (شاهد)

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في الشأن الاقتصادي، إنَّ سيناء شهدت تنمية شاملة وحقيقية على مدار السنوات الماضية، مشيداً بجهود القيادة السياسية في الاهتمام بهذه البقعة الغالية من أرض مصر.

الوضع في سيناء منذ 10 سنوات كان صعب للغاية

وأضاف «عز الدين»، خلال استضافته ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الوضع في سيناء منذ 10 سنوات كان صعب للغاية والدولة واجهت العديد من الصعوبات والتحديات، موضحاً: «تم وضع خطة محكمة ومنطقية للتنمية بدأت بمحاربة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار قبل البدء في عملية التنمية الحقيقية».

سيناء تشهد تنمية شاملة

وتابع: «سيناء تشهد تنمية شاملة ومتكاملة وهي نموذج حقيقي لإعادة تأهيل وربط جزء غالي وعزيز من الوطن والدولة المصرية، وفي فترة سابقة عانت هذه الأرض من خطر كبير ولكن منذ عام 2014 تغير الوضع تماماً، لتبدأ في التمتع بالحماية الاجتماعية والتنمية والاستفادة من الخدمات».