مدير تعليم الإسكندرية يعقد ندوة بعنوان ( سيناء ذكرى بطولات ونضال )





عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم ندوة بمركز النيل للإعلام بالجمرك بعنوان ( سيناء ذكرى بطولات ونضال ) ، وذلك بحضور سلوى حجازي مدير إدارة الإعلام بالإسكندرية وجيهان مكرم مدير مركز إعلام وسط واللواء أركان حرب ممدوح السيد قائد المنطقة الشمالية الأسبق واللواء محمد سعد بطيشة والعقيد جلال فكري قائد مدرسة رأس التين الثانوية العسكرية للبنين ، ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات ولفيف من القيادات التربوية والاتحادات الطلابية .

توجيهات وزير التربية والتعليم

ياتي ذلك ، في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء والاحتفال بعيد تحرير سيناء .

تحرير سيناء كان نتاج نضال

وأوضح مدير المديرية أنّ تحرير سيناء كان نتاج نضال الشعب المصري مشيرًا إلى أنّ يوم تحرير سيناء سيظل تخليدًا لذكرى النصر والسلام ، وبرهانًا على بطولات وتضحيات العسكرية المصرية وبراعة المفاوض المصري ، مؤكدًا أن سيناء تتمتع بمكانة راسخة في قلوب جميع المصريين، وأن يوم تحرير سيناء سيظل يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل مصري .

ملحمة استرداد الأرض

وأكّد أنّ ملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارًا عسكريًا ودبلوماسيًا، بل امتدت لتصبح نموذجًا خالدًا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريًا وسياسيًا، فلم تكن أبدًا الحرب غاية مصر بل كان السلام هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى .

حفل ختام الأنشطة التربوية للعام الدراسي 2023 / 2024

وفي سياق متصل ، افتتاح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لحفل ختام الأنشطة التربوية للعام الدراسي 2023 / 2024 بمدرسة السادات الثانوية العسكرية للبنين بإدارة غرب ، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية والمهندس البديوي السيد عضو الغرفة التجارية وأمين مساعد حزب مستقبل وطن ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ولفيف من السادة الصحفيين والإعلاميين ومجالس الأمناء ومديري الخدمات التربوية بالإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية ومديري بعض الإدارات النوعية وتوجيهات الأنشطة التربوية . جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قد شهدت خلال الأسبوع الماضي عدد من الفاعليات التربية ، دعما من وزارة التربية والتعليم في دعم الأنشطة المجتمعية