شمال سيناء تستقبل 580 مسافرًا من قطاع غزة

استقبلت محافظ شمال سيناء، اليوم الجمعة، 580 مسافرًا فلسطينًا ومصريًا واجنبيًا من الجرحي والمرضي والمرافقين الفلسطينيين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية وأصحاب الاقامات الخارجية والوفود التضامنية.

وأفاد مصدر مسؤول في شمال سيناء، أنه يجري استقبال 50 جريحا ومصابا فلسطينيا من مستشفيات ناصر والأقصى والاوروبي والصداقة التركي في قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية في محافظات شمال سيناء والاسماعلية والسويس وبورسعيد والقاهرة والجيزة والشرقية، بجانب 40 مرافقًا لهم.

كما أكد المصدر على استقبال عدد 385 فلسطينيًا ممن يحملون اقامات في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، بجانب استقبال 10 اشخاص من أصحاب الجوازات الاجنبية، و95 شخصًا من أصحاب الجوازات المصرية.



وأشار المصدر إلى أن مصر استقبلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 5 آلاف مصابًا ومريضًا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وبعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 6آلاف مرافقا، إضافة إلى عبور 29 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، ونحو 6 آلاف مصريًا من العالقين بالقطاع.

فتح بوابات معبر رفح



يشار إلى أن السلطات المصرية تفتح بوابات معبر رفح البري بشمال سيناء لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين والعالقين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية والطلاب وادخال شاحنات المساعدات الإنسانية والاغاثية المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية الي قطاع غزة.