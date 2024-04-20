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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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التحالف الوطني يوضح آخر الجهود المبذولة لإرسال قوافل مساعدات لدعم أهالي غزة

المساعدات لقطاع غزة
المساعدات لقطاع غزة

قال هاني عبدالفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنَّه تم الانتهاء من المرحلة الثالثة للقافلة السادسة المتجهة إلى غزة والتي أطلقها التحالف في عيد الفطر المبارك، متوجهاً بالشكر إلى كافة مؤسسات العمل الأهلي والتحالف الوطني.

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التحضير للقافلة التي ضمنت 74 شاحنة

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ التحالف نجح على مدار 48 ساعة في التحضير للقافلة التي ضمنت 74 شاحنة لتنطلق المساعدات العاجلة لدعم أهالي غزة، موضحاً: «نحن دائمي التواصل مع سكان القطاع للوقوف على احتياجاتهم والأولويات، سواء مواد غذائية أو أدوات وأجهزة طبية وسيارات إسعاف، ومحاولة تلبيتها قدر الإمكان».

قوافل المساعدات لأهالي غزة

وتابع: «نشكر التحالف الوطني الذي استطعنا كمؤسسات مجتمع أهلي نعمل تحت مظلته، القيام بهذا الدور الكبير في تجهيز قوافل مساعدات لأهالي غزة، وحتى أمس أرسلنا قافلة وجاري تجهيز أخرى ستنطلق بعد غد الإثنين».

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