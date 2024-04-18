التموين تطلق أكبر قافلة من المساعدات لأهالي قطاع غزة منذ بداية الأحداث

تضمنت 100 طن من المهمات الإنسانية عبر 30 شاحنة

أطلقت اليوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، القافلة السادسة من المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة، والتي تعد الأكبر منذ بداية الأحداث، حيث تضمنت 30 شاحنة محملين بكمية 100 طنًا من المهمات.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أن هذه القافلة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي القطاع في إطار دعم ومساندة مصر للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الظروف الصعبة التي يعانون منها.

وأوضح الوزير أن المساعدات المقدمة تأتي بالتنسيق بين كلا من مكتب الاغاثة بقطاع غزة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية في مصر واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

من جانبه قال اللواء أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين، صباح اليوم خلال تفقد القافلة السادسة قبل توجهها إلي معبر رفح البري تمهيدًا إلي دخولها قطاع غزة، أن القافلة السادسة جاءت بناءً على دراسة الموقف ومتطلبات القطاع من خلال التنسيق المستمر بين اللجنة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية، حيث شملت 7000 بطانية و5000 مرتبة و2000 حصيرة نوم

وأضاف فتحي، أن إجمالي عدد قوافل المساعدات التي تم إرسالها إلى قطاع غزة بلغت 6 قوافل من لجنة المساعدات الأجنبية بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، مشيراً إلى القافلة الأولى تضمنت 16 طنا من المساعدات، والقافلة الثانية 23 طنا، والقافلة الثالثة 61 طنا، فضلا عن القافلة الرابعة والتي بلغت 40 طناً، و65 طنا للخامسة، و100 طنًا للسادسة.

وأوضح نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات إغاثية عاجلة لقطاع غزة 305 أطنان عبر 106 شاحنات شملت 23 ألف بطانية، 16 ألف مرتبة، 8 آلاف خيمة، 5 آلاف حصيرة، 6 آلاف مشمع بلاستيك لحماية الخيام من الأمطار، وأدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 30 ألف أسرة .

يشار إلي أن لجنة المساعدات الأجنبية تقوم منذ بداية الأحداث في قطاع غزة في أكتوبر الماضي، بإرسال قوافل إغاثة عاجلة بمعدل قافلة شهريا، حيث تعد جزءًا من الدعم المستمر للقطاع والتأكيد على أهمية ضمان تدفقها بشكل أمن ومستدام.

وأكد فتحي، أنه يتم حالياً تجهيز القافلة السابعة بناء على مطالب أهالي قطاع غزة لتتوالى باقي القوافل من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

من جهتها قالت دينا رفعت ممثل هيئة الإغاثة الكاثوليكية في مصر أنه يتم إرسال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن وذلك عبر القوافل الإغاثية العاجلة بالتعاون مع اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت ممثل هيئة الإغاثة الكاثوليكية في القاهرة، أن هناك تعاونًا كبيرًا من الدولة المصرية في تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالقوافل مع تذليل كافة العوائق.

وأوضحت رفعت أنه يتم توفير المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة من السوق المحلية في مصر، وفي حالة وجود بعض المواد الغير مستخدمة في الأسواق يتم استيرادها من الخارج كمثال نوع معين من الخيم.