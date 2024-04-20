مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني و 23 دارس في زيارة لوزارة الري

استقبل الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، في مقر وزارة الري، اللواء مدير كلية الدفاع الوطني بجمهورية تنزانيا، والوفد المرافق له، والذى يضم عدد (٢٣) دارس بكلية الدفاع الوطني التنزانية من دول (تنزانيا - ناميبيا – بوروندي – نيجيريا – زامبيا - زيمبابوي) والذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.

وتم خلال الزيارة عرض الموقف المائي المصري ومجهودات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة المياه لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية في مصر ، وقام قطاع التخطيط بالوزارة بعرض استراتيجية الوزارة ومحاور الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ .

كما قام قطاع شئون مياه النيل باستعراض أنشطة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار التعاون الثنائى مع دول حوض النيل مثل أنشطة مقاومة الحشائش المائية ، وإنشاء محطات مياه الشرب الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دول حوض النيل ، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار للإستفادة منها في الشرب والاستخدامات المنزلية و رعى الثروة الحيوانية ، والدعم الفني في مختلف مجالات الموارد المائية والري ، كما تم استعراض أنشطة التعاون مع جمهورية تنزانيا والتي تم من خلال إنشاء عدد ٦٠ بئر جوفي في العديد من المناطق النائية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دولة تنزانيا الشقيقة .

وفى نهاية الزيارة توجه اللواء مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني بالشكر للدولة المصرية على ما تقدمه من دعم لدولة تنزانيا في مختلف المجالات ولاسيما في مجال الموارد المائية والرى .