وسائل إعلام أمريكية: إسرائيل طالبت واشنطن بإمدادها بالأسلحة لمواصلة عملياتها بغزة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم السبت، بأن إسرائيل طالبت واشنطن بإمدادها بالمزيد من القذائف والأسلحة والمركبات القتالية المختلفة، وذلك لمواصلة عمليتها العسكرية في قطاع غزة.



وذكرت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادر خاصة أن "إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة المزيد من الذخيرة للدبابات والمركبات التكتيكية"، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى حقيقة أن إسرائيل تحتاج إلى تجديد المخزون وسط القتال في المنطقة.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية إبرام صفقات جديدة لإرسال أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن مليار دولار. وبالتالي، وكجزء من الصفقات المحتملة، يجري النظر في نقل ذخيرة دبابات عيار 120 ملم بقيمة 700 مليون دولار، ومركبات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار، وقذائف هاون عيار 120 ملم بقيمة تقل عن 100 مليون دولار.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ194، تخللتها هدنة لمدة أسبوع استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع، وأسفرت الحرب عن سقوط 33843 قتيلا فلسطينيا، فيما وصل عدد المصابين إلى 76575 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.