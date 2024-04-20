وسائل إعلام : إسرائيل استهدفت النظام الدفاعي لمنشأة نطنز النووية الإيرانية

نقلت شبكة ABC عن مسؤول أمريكي كبير قوله، إن إسرائيل استهدفت النظام الدفاعي لمنشأة نطنز النووية في إيران خلال ضرباتها، صباح اليوم الجمعة.

وقالت ABC باسم المسؤول: "كان الإسرائيليون يستهدفون موقع رادار للدفاع الجوي بالقرب من أصفهان، وهو جزء من حماية منشأة نطنز النووية".

وأوضح المسؤول التقييم الأول هو أن الغارة استهدفت الموقع، لكن التقييم لم يكتمل بعد.

ومع ذلك، أشار المسؤول إلى أن الضربة كانت تهدف إلى إرسال إشارة إلى إيران بشأن القدرات الإسرائيلية، ولكن ليس لتصعيد الوضع.

ونفذت إسرائيل ضربة عسكرية داخل إيران، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، ردًا على الهجوم بالمسيرات والصواريخ، الذي شنته طهران على دولة الاحتلال، مساء السبت الماضي، انتقامًا لمقتل 7 من الحرس الثوري، بينهم ضابطان كبيران، في استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، في الأول من شهر أبريل الجاري.

ونقل موقع بوليتيكو عن مسؤول أمريكي القول، إن هناك حالة كبيرة من الإحباط داخل الإدارة الأمريكية لعدم استجابة إسرائيل لتحذيرات الرئيس جو بايدن من الهجوم مجددًا على إيران.

وقال المسؤول لموقع بوليتيكو، إن الادارة الأمريكية تأمل أن يؤدي التزام الصمت بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران إلى السماح بتمرير الوضع الحالي دون التصعيد إلى حرب شاملة.

ونفذت إسرائيل ضربة عسكرية داخل إيران، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، ردًا على الهجوم بالمسيرات والصواريخ، الذي شنته طهران على دولة الاحتلال، مساء السبت الماضي، انتقامًا لمقتل 7 من الحرس الثوري، بينهم ضابطان كبيران، في استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، في الأول من شهر أبريل الجاري.