ماكرون يؤكد التزام بلاده بدعم لبنان لتجنب أي تصعيد للعنف على حدودها الجنوبية مع إسرائيل

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، التزام بلاده بدعم لبنان لتجنب أي تصعيد للعنف على حدودها الجنوبية مع إسرائيل.

وأكد ماكرون خلال لقائه برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في باريس، "إلتزام فرنسا ببذل كل ما في وسعها لتجنب تصاعد أعمال العنف بين لبنان وإسرائيل"، بحسب بيان الإليزيه.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون تعهد خلال لقائه أيضا بقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، بـ"مواصلة تقديم الدعم الضروري للقوات المسلحة اللبنانية".

وفي هذا السياق، ذكر بالالتزام الفرنسي في إطار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وشدد على مسؤولية الجميع حيالها لتتمكن من ممارسة مسؤولياتها في شكل كامل".

وأورد البيان أيضا أن فرنسا ستتحرك في هذا الاتجاه مع جميع من هم مستعدون للمشاركة في شكل أكبر، وخصوصا شركاءها الأوروبيين، وفق ما توصل اليه المجلس الاوروبي الطارىء الذي عقد الاربعاء والخميس في بروكسل.

كذلك، تشاور ماكرون هاتفيا مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وكرر دعوته المسؤولين السياسيين الى ايجاد حل للازمة المؤسساتية التي تضعف لبنان.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 اكتوبر 2022، لم يتمكن النواب اللبنانيون من التفاهم على رئيس يخلفه، في ضوء انقسام البرلمان بين جناح مؤيد لحزب الله الموالي لايران وآخر معارض له.

وتتولى حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي إدارة شؤون البلاد وسط خشية من أن تنزلق الى نزاع واسع النطاق بين حزب الله واسرائيل.

ويتوقع أن يلتقي ماكرون قريبا أفرقاء سياسيين لبنانيين آخرين، وقد طلب من موفده الخاص وزير الخارجية السابق جان ايف لودريان "مواصلة جهوده".