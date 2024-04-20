عاجل
تُطبق غدًا.. تعرف على الأسعار الجديدة للخبز السياحي المقاومة العراقية تستهدف مدينة إيلات الإسرائيلية فجر اليوم وفاة ٣ عمال فلبينيين بسبب فيضانات الإمارات شهداء واعتقالات وتدمير في البنية التحتية.. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم نور شمس
السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تُطبق غدًا.. تعرف على الأسعار الجديدة للخبز السياحي

الخبز السياحي
الخبز السياحي

في ضوء جهود الدولة المصرية المضنية التي تقوم بها بشكل مستمر لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار التي يشهدها السوق المحلي  نتيجة الحروب والصراعات الدولية القائمة التي يشهدها العالم والتي تؤثر سلبًا على الأسعار العالمية بل أيضًا على اقتصادات الدول.

txt

الغرفة التجارية بالبحيرة تناقش الأسعار الجديدة للخبز السياحي

txt

خفض الأسعار

مواجهة ارتفاع الأسعار 
وفي هذا الصدد، يأتي دور الدولة المصرية للضرب بيد من حديد لمواجهة ارتفاع الأسعار ومحاربة جشع التجار من خلال العديد من المبادرات وذلك من أجل المواطن المصري البسيط والارتقاء بمعيشته للأفضل، إذ أعلنت الحكومة بناءًا على توجيهات الرئيس السيسي خفض الأسعار بصورة عاجلة للمواطنين.
ويتضمن خفض الأسعار الخبز السياحي، حيث أوضح الدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية فى بيان رسمى أصدره أمس الجمعة، أنه  بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ومبادرة رئيس الوزراء بخفض الأسعار بصورة عاجلة تيسيرا على المواطنين.
وقال اعتبارًا من يوم الأحد المقبل سيتم تطبيق الاسعار الجديدة للخبز السياحي بنسبة من 30% إلى 45%، موضحًا أن وضع نطاق نسب الخفض يأتي لمراعاة كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج والمدخلات لكل نوع.
وتأتي أسعار الخبز السياحي كالآتي:
 رغيف وزن 80 جراما:​​150 قرشا  (وصل الى 300 قرش في الفترة الماضية)
رغيف وزن 40 جراما بسعر 75 قرشا
 رغيف وزن 25 جراما بسعر 50 قرشا
رغيف خبز أفرنجى 50 جراما:​150 قرشا
 رغيف خبز أفرنجى 35 جراما:​100 قرش.

مواد متعلقة

الغرفة التجارية بالبحيرة تناقش الأسعار الجديدة للخبز السياحي

خفض الأسعار

سكرتيربنى سويف  يتابع توافر السلع والالتزام بتخفيض الأسعار

تكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية بالفيوم لضبط الأسعار

أستاذ اقتصاد: ضبط الأسواق ورقابة الدولة على الأسعار تحد من جشع التجار

شعبة الخضراوات والفاكهة: الأسعار تراجعت بشكل ملحوظ (فيديو)

اقرأ غدا بالوفد.. مدبولي: متابعة حركة الأسواق وخفض الأسعار وتوافر السلع للمواطنين

رئيس الوزراء يوجه أجهزة الدولة بتشديد الرقابة على الأسعار

الجريدة الورقية