تُطبق غدًا.. تعرف على الأسعار الجديدة للخبز السياحي

في ضوء جهود الدولة المصرية المضنية التي تقوم بها بشكل مستمر لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار التي يشهدها السوق المحلي نتيجة الحروب والصراعات الدولية القائمة التي يشهدها العالم والتي تؤثر سلبًا على الأسعار العالمية بل أيضًا على اقتصادات الدول.

مواجهة ارتفاع الأسعار

وفي هذا الصدد، يأتي دور الدولة المصرية للضرب بيد من حديد لمواجهة ارتفاع الأسعار ومحاربة جشع التجار من خلال العديد من المبادرات وذلك من أجل المواطن المصري البسيط والارتقاء بمعيشته للأفضل، إذ أعلنت الحكومة بناءًا على توجيهات الرئيس السيسي خفض الأسعار بصورة عاجلة للمواطنين.

ويتضمن خفض الأسعار الخبز السياحي، حيث أوضح الدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية فى بيان رسمى أصدره أمس الجمعة، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ومبادرة رئيس الوزراء بخفض الأسعار بصورة عاجلة تيسيرا على المواطنين.

وقال اعتبارًا من يوم الأحد المقبل سيتم تطبيق الاسعار الجديدة للخبز السياحي بنسبة من 30% إلى 45%، موضحًا أن وضع نطاق نسب الخفض يأتي لمراعاة كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج والمدخلات لكل نوع.

وتأتي أسعار الخبز السياحي كالآتي:

رغيف وزن 80 جراما:​​150 قرشا (وصل الى 300 قرش في الفترة الماضية)

رغيف وزن 40 جراما بسعر 75 قرشا

رغيف وزن 25 جراما بسعر 50 قرشا

رغيف خبز أفرنجى 50 جراما:​150 قرشا

رغيف خبز أفرنجى 35 جراما:​100 قرش.