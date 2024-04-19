الغرفة التجارية بالبحيرة تناقش الأسعار الجديدة للخبز السياحي

عقدت الغرفة التجارية بالبحيرة برئاسة محمد الشريف، اجتماعًا هامًا بمقرها بدمنهور، بحضور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة محمد عبد العال، بالإضافة إلي حضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وممثلي شعب البقالة والمخابز بالبحيرة.

حيث حضر الاجتماع كل من:- عاطف فراج رئيس شعبة المخابز وعضو مجلس الإدارة، محمد بصل - أمين الصندوق ،أسامة الصعيدي محمد ملوخية ، طه عتمان ، أعضاء مجلس إدارة الغرفة ، واسيد البرعي وإبراهيم العمدة عن شعبة البقالة.

وخلال الإجتماع تمت مناقشة آلية تنفيذ ما تم التوافق عليه بالشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية بشان خفض أسعار الخبز السياحي بدءًا من يوم الأحد القادم بنسبة من٣٠ % إلى ٤٥%. لتصبح الأسعار الجديدة ، رغيف وزن ٨٠ جرام ١٥٠ قرش، رغيف وزن ٤٠ جرام ٧٥ قرش ، رغيف وزن ٢٥ جرام ٥٠ قرش رغيف خبز أفرنجى وزن ٥٠ جرام ١٥٠ قرش ،رغيف خبز افرنجى ٣٥ جرام ١٠٠ قرش .

كما ناقش الإجتماع آليات تنظيم الأسواق وضبطها لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، و تم الاتفاق على خطط مشتركة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية ومتابعة انخفاضها.

كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من التزام التجار بعرض سلع باسعارها الحقيقية ومنع احتكار السلع الإستراتيجية.

وتم مناقشة انخفاض أسعار الاعلاف والذى من الطبيعى ان يؤدى إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن، وتم الاتفاق علي ضرورة تخفيض أسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة القادمة.

كما تم التاكيد علي ان هناك وفرة واضحة لكافة السلع مما ادى الي استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية، وانعكس ذلك على أسعار التجزئة التي بدأت تنخفض تدريجيًا.

و أكد محمد الشريف رئيس غرفة البحيرة على أهمية التعاون بين الغرفة التجارية ووزارة التموين لضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن الغرفة ستضع كل إمكاناتها لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة كما اكد الشريف علي ثقته في أن الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص ستساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة إلي أن الفترة القادمة سوف تشهد إنفراجة وإنخفاض في الأسعار.