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السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك صباح اليوم

العملات
العملات

 أسعار صرف العملات العربية والأجنبية.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في ضوء الأحداث الساخنة التي يشهدها العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر العملات.

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تعرّف على أسعار العملات الأجنبية صباح اليوم الجمعة


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 48.26 جنيه للشراء و 48.40 جنيه للبيع.
وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه نحو 51.53 جنيه للشراء و 51.69 جنيه للبيع.
وجاء سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه نحو 60.19 جنيه للشراء و 60.39 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف 100 ين ياباني مقابل الجنيه نحو 31.26 جنيه للشراء و 31.35 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 53.10 جنيه للشراء و 53.28 جنيه للبيع.
وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.86 جنيه للشراء و 12.90 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 13.14 جنيه للشراء و 13.18 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 156.54 جنيه للشراء و 157.09 جنيه للبيع.
قرارات البنك المركزي
في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
الاقتصاد المحلي 
ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

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