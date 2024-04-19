Netflix تتوقف عن طرح العملات المعدنية على The Witcher

قامت Netflix بتجديد مسلسل The Witcher لموسم خامس، لكن الشركة تقول إن هذا سينهي المسلسل. سيتم تصوير الموسم الأخير بالتتابع مع الموسم الرابع، الذي بدأ إنتاجه للتو. وسيغطي الموسمان أحداث الكتب الثلاثة الأخيرة في السلسلة: معمودية النار، وبرج السنونو، وسيدة البحيرة. يعد العرض اقتباسًا مباشرًا لروايات Andrzej Sapkowski، لكنه يستلهم أحيانًا من تعديلات لعبة CD Projekt Red (والعكس صحيح).

سيشكل الموسم الرابع تغييرًا كبيرًا في مسلسل The Witcher، حيث سيحل ليام هيمسوورث محل هنري كافيل في الدور الرئيسي. هذه المرة، سيجد Geralt of Rivia عائلة جديدة في Hanza، والتي ستساعده في تعقب Yennefer وCiri بعد انفصال الثلاثي. أعضاء فريق التمثيل الجدد الذين ينضمون للموسم الرابع هم لورانس فيشبورن وشارلتو كوبلي وجيمس بوريفوي.