الصور الأولى لـ "فرح" فتاة الصف عقب تسليمها لأهلها

حصل “الوفد" على الصور الأولى لفتاة الصف “فرح العطار"، عقب وصولها إلى مسقط رأسها بقرية الحي في الجيزة.

وبالألعاب النارية احتفل أهالي مركز الصف بالفتاة التي كانت متغيبة لمدة 4 أيام.

احتفال الأهالي بعودة فتاة الصف

الداخلية تنجح في العثور على "فرح"

تمكن رجال الداخلية من العثور على فتاة الصف المتغيبة "فرح محمد أنس العطار" والتي اختفت من قرية الحي بمركز الصف بالجيزة.

وأجرى رجال مباحث مديريتي أمن القاهرة والجيزة عمليات بحث مكثفة على مدار 4 أيام، حتى عثروا عليها في حلوان.

فتاة الصف في أحضان أسرتها

واستدعت الأجهزة الأمنية أسرة فتاة الصف فرح العصار، لاستلامها من قسم شرطة الصف بالجيزة.

فرح العطار - فتاة الصف

اختفاء فتاة الصف





اختفت فتاة تدعى فرح محمد أنس العطار، تبلغ من العمر 14 عاما، من قرية الحي مركز الصف بالجيزة.

وتغيت الفتاة عن منزل أسرتها منذ الثلاثاء الماضي الموافق 16 من شهر أبريل الجاري، أثناء توجهها إلى سنتر للدروس الخصوصية .

وتقدمت أسرة الفتاة المتغيبة فرح العطار، ببلاغ لمركز شرطة الصف، باختفاء كريمتهم، بينما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لإعادة الغائبة إلى ذويها.

وناشد أهالي قرية الحي بالجيزة، المواطنين بمساعدتهم في العثور على الطالبة فرح، التي تجاوز غيابها الـ 3 أيام.

احتفال الأهالي بعودة فتاة الصف

احتفال الأهالي بعودة فتاة الصف

احتفال الأهالي بعودة فتاة الصف

وفي واقعة أخرى ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على المتهم ويدعي طارق، قتل الطفل أحمد محمد خلال اختبائه بأحد الأماكن بجوار مستشفى الدمرداش، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة.



القبض على قاتل "أحمد " طفل شبرا الخيمة

وفي وقت سابق ، شيع أهالي قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جثمان الطفل أحمد من مسجد الشيخ الحبيبي، والذي لقي مصرعه علي يد قهوجى جارهم، مذبوحا بالكامل داخل شقة سكنية، بمنطقة عزبة عثمان التابعة لدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



تشييع جثمان طفل شبرا المقتول على يد جاره |ووالدته: عايزة القصاص من اللي حرمني من ابني



فيما طالبت والدة الطفل بحق نجلها والقصاص العادل من المتهم المتسبب في إنهاء حياته، مشيرة إلى أن ابنها كان محبوبا من الناس، وتابعت: عمره ما عمل حاجة وحشة في حد، وأنا مش هترتاح غير لما حقه يرجع زي ما حصل في ابني وادبح بأبشع الطرق، وطالبت بالقصاص من المتهم ليكون عبرة لكل من حرق قلب أم على أطفالها.

